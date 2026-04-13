Meteo, le temperature minime di oggi 13 Aprile: +9°C a Aosta

L’Italia si trova in queste ore sotto l’influenza di due sistemi perturbati: una saccatura nordatlantica in prossimità del Nord e un vortice depressionario in risalita tra il Nord Africa e il Mediterraneo centro-occidentale. Questa configurazione ha attivato correnti meridionali piuttosto intense, che trasportano verso i nostri cieli ingenti quantità di polvere sahariana. Allo stesso tempo, si registra un aumento delle temperature, particolarmente evidente nei valori minimi, che risultano in sensibile rialzo su gran parte del Paese.

Le temperature minime di oggi, lunedì 13 aprile 2026:

+9°C a Aosta

a Aosta +10°C a Belluno, Cuneo, L’Aquila, Potenza

a Belluno, Cuneo, L’Aquila, Potenza +11°C a Novara, Torino

a Novara, Torino +12°C a Asti, Bergamo, Bolzano

a Asti, Bergamo, Bolzano +13°C a Brescia, Milano, Olbia, Parma, Pescara, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Brescia, Milano, Olbia, Parma, Pescara, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona +14°C a Alghero, Bologna, Cagliari, Perugia, Rimini, Termoli

a Alghero, Bologna, Cagliari, Perugia, Rimini, Termoli +15°C a Brindisi, Cervia, Crotone, Genova, Lecce, Napoli, Pantelleria, Pisa, Viterbo

a Brindisi, Cervia, Crotone, Genova, Lecce, Napoli, Pantelleria, Pisa, Viterbo +16°C a Ancona, Bari, Firenze, Grosseto, Roma

a Ancona, Bari, Firenze, Grosseto, Roma +17°C a Catania, Lamezia Terme

a Catania, Lamezia Terme +18°C a Albenga, Frosinone, Lampedusa, Palermo, Trapani

a Albenga, Frosinone, Lampedusa, Palermo, Trapani +19°C a Latina, Reggio Calabria

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