Meteo, le temperature minime di oggi 16 Aprile: +5°C a L’Aquila

Le condizioni meteo sono in miglioramento su gran parte del Paese, anche se persiste ancora una lieve instabilità sulle regioni del Centro-Sud. Il clima si mantiene nel complesso mite e, grazie al ritorno dell’alta pressione, le temperature sono destinate a salire in modo diffuso, portandosi su valori generalmente superiori alle medie stagionali in gran parte d’Italia.

Le temperature minime di oggi, giovedì 16 aprile 2026:

+5°C a L’Aquila

a L’Aquila +7°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +9°C a Alghero, Norcia

a Alghero, Norcia +10°C a Frosinone, Novara, Treviso, Verona

a Frosinone, Novara, Treviso, Verona +11°C a Bolzano, Milano, Parma, Piacenza, Roma, Torino, Udine

a Bolzano, Milano, Parma, Piacenza, Roma, Torino, Udine +12°C a Ancona, Bergamo, Brescia, Cagliari, Cervia, Grosseto, Latina, Olbia, Perugia, Pisa, Rimini, Venezia

a Ancona, Bergamo, Brescia, Cagliari, Cervia, Grosseto, Latina, Olbia, Perugia, Pisa, Rimini, Venezia +13°C a Albenga, Bologna, Firenze, Palermo, Trapani, Viterbo

a Albenga, Bologna, Firenze, Palermo, Trapani, Viterbo +14°C a Amendola, Bari, Brindisi, Crotone, Lecce, Pantelleria, Pescara

a Amendola, Bari, Brindisi, Crotone, Lecce, Pantelleria, Pescara +15°C a Lampedusa, Padova

a Lampedusa, Padova +16°C a Catania, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria

a Catania, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria +17°C a Genova

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: