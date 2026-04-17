Meteo, le temperature minime di oggi 17 Aprile: +2°C a Cascia

Nei prossimi due o tre giorni il tempo sarà in prevalenza soleggiato su gran parte del Paese, con temperature in deciso aumento e valori ben superiori alle medie stagionali. I valori più miti si faranno sentire soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove in diverse località si potranno registrare temperature pomeridiane tipiche di inizio giugno. A partire da domenica 19, però, lo scenario torna più incerto, in particolare per le regioni settentrionali, dove potrebbe arrivare una nuova perturbazione di origine nord-atlantica.

Le temperature minime di oggi, venerdì 17 aprile 2026:

+2°C a Cascia

a Cascia +5°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +8°C a Alghero

a Alghero +9°C a Olbia, Potenza

a Olbia, Potenza +10°C a Aosta, Catania, Cuneo, Perugia

a Aosta, Catania, Cuneo, Perugia +11°C a Campobasso, Cervia, Firenze, Frosinone, Latina, Parma, Piacenza, Rimini, Roma, Verona

a Campobasso, Cervia, Firenze, Frosinone, Latina, Parma, Piacenza, Rimini, Roma, Verona +12°C a Bologna, Brescia, Novara, Pisa

a Bologna, Brescia, Novara, Pisa +13°C a Albenga, Bolzano, Cagliari, Grosseto, Milano, Palermo, Pescara

a Albenga, Bolzano, Cagliari, Grosseto, Milano, Palermo, Pescara +14°C a Amendola, Bari, Bergamo, Padova, Pantelleria, Udine, Viterbo

a Amendola, Bari, Bergamo, Padova, Pantelleria, Udine, Viterbo +15°C a Brindisi, Lecce, Napoli, Termoli, Trapani, Venezia

a Brindisi, Lecce, Napoli, Termoli, Trapani, Venezia +16°C a Crotone, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Reggio Calabria, Torino, Treviso

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