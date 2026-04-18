Meteo, le temperature minime di oggi 18 Aprile: +7°C a Aosta

Un’area di alta pressione si è estesa dall’Europa occidentale fino al Mediterraneo centrale, interessando anche l’Italia proprio all’inizio del weekend e garantendo condizioni di tempo in prevalenza stabile. Il clima sarà mite, con temperature tipiche della primavera avanzata. Tuttavia, nel corso di domenica è atteso un primo cambiamento: un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà l’arco alpino, segnando l’avvio di una fase più dinamica.

Le temperature minime di oggi, sabato 18 aprile 2026:

+7°C a Aosta

a Aosta +8°C a Alghero, Rimini

a Alghero, Rimini +9°C a Ancona, Cervia

a Ancona, Cervia +10°C a Cuneo, Firenze, Grosseto

a Cuneo, Firenze, Grosseto +11°C a Catania, Pisa

a Catania, Pisa +12°C a Bolzano, Piacenza, Roma

a Bolzano, Piacenza, Roma +13°C a Albenga, Bologna, Milano, Novara, Olbia, Parma, Perugia

a Albenga, Bologna, Milano, Novara, Olbia, Parma, Perugia +14°C a Bari, Cagliari, Pantelleria, Pescara, Torino, Udine, Viterbo

a Bari, Cagliari, Pantelleria, Pescara, Torino, Udine, Viterbo +15°C a Bergamo, Brindisi, Lampedusa, Lecce, Palermo, Trapani, Treviso, Venezia, Verona

a Bergamo, Brindisi, Lampedusa, Lecce, Palermo, Trapani, Treviso, Venezia, Verona +16°C a Brescia, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria, Rieti

a Brescia, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Reggio Calabria, Rieti +17°C a Crotone

a Crotone +18°C a Padova.

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