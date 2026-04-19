Meteo, le temperature minime di oggi 19 Aprile: –1°C a Cascia

L’anticiclone mostra segnali di indebolimento e lascia spazio a un ritorno dell’instabilità, legato all’avvicinamento di un fronte perturbato in transito sull’Europa centrale. Nonostante questo cambio di scenario, il clima resta caldo per il periodo, con temperature fino a 6-7 gradi oltre la media. Le anomalie più marcate si registrano al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove si potranno raggiungere valori pomeridiani tipici di inizio giugno. All’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, la perturbazione è attesa in scivolamento verso i Balcani, ma nel frattempo porterà una fase di tempo molto instabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali e sul basso Adriatico, con numerosi rovesci e temporali diffusi.

Le temperature minime di oggi, domenica 19 aprile 2026:

–1°C a Cascia

a Cascia +0°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Norcia

a Norcia +8°C a Alghero, Grazzanise, Pescara

a Alghero, Grazzanise, Pescara +9°C a Aosta, Campobasso, Catania, Cervia, Pisa, Rimini

a Aosta, Campobasso, Catania, Cervia, Pisa, Rimini +10°C a Firenze, Grosseto

a Firenze, Grosseto +11°C a Bari, Cagliari, Lecce, Parma, Roma

a Bari, Cagliari, Lecce, Parma, Roma +12°C a Cuneo, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Trapani, Udine, Viterbo

a Cuneo, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Trapani, Udine, Viterbo +13°C a Albenga, Bologna, Bolzano, Piacenza, Reggio Calabria, Venezia

a Albenga, Bologna, Bolzano, Piacenza, Reggio Calabria, Venezia +14°C a Bergamo, Novara, Palermo, Pantelleria, Torino, Treviso, Verona

a Bergamo, Novara, Palermo, Pantelleria, Torino, Treviso, Verona +15°C a Brindisi, Crotone, Genova

a Brindisi, Crotone, Genova +16°C a Brescia, Lampedusa, Milano

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