Meteo, le temperature minime di oggi 20 Aprile: +5°C a Aosta

L’instabilità torna a farsi sentire su parte del Centro-Nord, dove nel corso della giornata sono attesi rovesci e temporali sparsi. Le temperature restano ancora sopra la media del periodo, ma è atteso un primo ridimensionamento a partire da metà settimana, grazie all’ingresso di correnti leggermente più fresche. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le condizioni instabili potrebbero persistere anche nella giornata di mercoledì, mentre da giovedì si profila un ritorno a un tempo più stabile e in prevalenza soleggiato.

Le temperature minime di oggi, lunedì 20 aprile 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a L’Aquila, Norcia

a L’Aquila, Norcia +7°C a Bolzano

a Bolzano +8°C a Alghero

a Alghero +9°C a Cervia, Firenze, Lamezia Terme, Parma, Pescara, Rimini

a Cervia, Firenze, Lamezia Terme, Parma, Pescara, Rimini +10°C a Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Pisa, Udine

a Ancona, Bologna, Cagliari, Catania, Pisa, Udine +11°C a Bari, Bergamo, Cuneo, Grosseto, Trapani, Treviso, Verona

a Bari, Bergamo, Cuneo, Grosseto, Trapani, Treviso, Verona +12°C a Brescia, Brindisi, Latina, Lecce, Novara, Pantelleria, Venezia

a Brescia, Brindisi, Latina, Lecce, Novara, Pantelleria, Venezia +13°C a Milano, Napoli

a Milano, Napoli +14°C a Palermo, Roma

a Palermo, Roma +15°C a Genova, Lampedusa, Olbia, Reggio Calabria

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