Meteo, le temperature minime di oggi 21 Aprile: +5°C a Aosta

La perturbazione che sta portando instabilità in questo inizio di settimana è accompagnata anche da aria più fredda, destinata a raggiungere almeno in parte l’Italia. Questo comporterà un progressivo e sensibile calo delle temperature, che verso metà settimana potranno scendere anche al di sotto delle medie stagionali.

Le temperature minime di oggi, martedì 21 aprile 2026:

+5°C a Aosta

a Aosta +6°C a Sondrio

a Sondrio +7°C a Alghero

a Alghero +8°C a Bolzano, L’Aquila

a Bolzano, L’Aquila +9°C a Cuneo, Lamezia Terme, Udine

a Cuneo, Lamezia Terme, Udine +10°C a Cagliari

a Cagliari +11°C a Bari, Catania, Treviso, Venezia, Verona

a Bari, Catania, Treviso, Venezia, Verona +12°C a Bergamo, Brescia, Novara, Perugia

a Bergamo, Brescia, Novara, Perugia +13°C a Grosseto, Napoli, Olbia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Trapani

a Grosseto, Napoli, Olbia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Trapani +14°C a Ancona, Bologna, Brindisi, Cervia, Lecce, Milano, Palermo, Rimini

a Ancona, Bologna, Brindisi, Cervia, Lecce, Milano, Palermo, Rimini +15°C a Firenze, Roma

a Firenze, Roma +16°C a Genova, Lampedusa

a Genova, Lampedusa +17°C a Pantelleria

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