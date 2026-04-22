Meteo, le temperature minime di oggi 22 Aprile: +5°C a Belluno

L’instabilità continua a interessare soprattutto il Centro-Sud, a causa della perturbazione che sta scorrendo lungo l’Adriatico e sfiora gran parte della Penisola. Nella giornata di domani, l’ingresso più deciso di correnti relativamente fredde porterà a un calo sensibile delle temperature, che in molte regioni torneranno su valori nella norma o leggermente inferiori.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 22 aprile 2026:
- +5°C a Belluno, Gorizia
- +7°C a Bolzano, Norcia
- +8°C a Alghero, Sondrio
- +9°C a Ancona, Lamezia Terme, L’Aquila, Olbia, Potenza, Treviso, Udine
- +10°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Cervia, Cuneo, Novara, Pescara, Rimini, Venezia, Verona
- +11°C a Aosta, Milano, Perugia
- +12°C a Cagliari, Catania, Pantelleria, Roma, Trapani
- +13°C a Bari, Firenze, Grosseto, Lecce, Napoli, Pisa, Termoli
- +14°C a Brindisi
- +15°C a Genova, Palermo, Reggio Calabria
- +18°C a Lampedusa
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