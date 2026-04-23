Meteo, le temperature minime di oggi 23 Aprile: -2°C a L’Aquila

Le condizioni di instabilità, seguite al passaggio del fronte freddo, stanno gradualmente attenuandosi, favorendo un miglioramento del tempo su gran parte del Paese. Per la giornata di giovedì restano gli ultimi fenomeni tra Sicilia e Calabria, mentre al Centro-Sud persisterà una ventilazione settentrionale ancora sostenuta, accompagnata da un ulteriore calo delle temperature, soprattutto al Sud. A partire da venerdì, e per l’intero fine settimana, il tempo sarà invece stabile e soleggiato, con venti deboli e temperature in progressivo aumento.

Le temperature minime di oggi, giovedì 23 aprile 2026:

–2°C a L’Aquila

a L’Aquila –1°C a Cascia

a Cascia +2°C a Norcia

a Norcia +4°C a Bolzano, Cervia, Cuneo

a Bolzano, Cervia, Cuneo +5°C a Ancona, Aosta, Bologna, Rimini, Treviso, Udine

a Ancona, Aosta, Bologna, Rimini, Treviso, Udine +6°C a Novara, Verona

a Novara, Verona +7°C a Parma, Pescara

a Parma, Pescara +8°C a Brescia, Firenze, Pisa, Venezia

a Brescia, Firenze, Pisa, Venezia +9°C a Bari, Bergamo, Grosseto, Lecce, Roma

a Bari, Bergamo, Grosseto, Lecce, Roma +10°C a Latina

a Latina +11°C a Milano

a Milano +12°C a Genova, Lamezia Terme, Napoli, Olbia

a Genova, Lamezia Terme, Napoli, Olbia +13°C a Alghero, Pantelleria

a Alghero, Pantelleria +14°C a Brindisi, Reggio Calabria

a Brindisi, Reggio Calabria +15°C a Cagliari, Catania, Trapani

a Cagliari, Catania, Trapani +17°C a Lampedusa, Palermo

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: