Meteo, le temperature minime di oggi 24 Aprile: -3°C a Cascia

Dopo alcuni giorni caratterizzati da correnti più fresche e instabili, che hanno portato temperature sotto la media e rovesci sparsi, la situazione è in miglioramento. Dalla giornata odierna l’anticiclone tornerà a estendersi sull’Italia dall’Europa occidentale, garantendo tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a domenica, con venti deboli e temperature in aumento. Nel corso del fine settimana si prevedono valori decisamente miti, con massime intorno ai 24-28°C soprattutto al Nord, lungo le regioni tirreniche e sulle isole maggiori. All’inizio della prossima settimana, tuttavia, è possibile un parziale indebolimento dell’alta pressione.

Le temperature minime di oggi, venerdì 24 aprile 2026:

–3°C a Cascia

a Cascia –2°C a L’Aquila

a L’Aquila –1°C a Norcia

a Norcia +3°C a Olbia

a Olbia +4°C a Cuneo, Firenze

a Cuneo, Firenze +5°C a Alghero, Bolzano, Campobasso, Pisa, Potenza

a Alghero, Bolzano, Campobasso, Pisa, Potenza +6°C a Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Verona

a Lamezia Terme, Pescara, Rimini, Verona +7°C a Catania, Cervia, Grosseto, Napoli, Roma, Udine

a Catania, Cervia, Grosseto, Napoli, Roma, Udine +8°C a Ancona, Cagliari, Latina, Milano, Novara, Venezia

a Ancona, Cagliari, Latina, Milano, Novara, Venezia +9°C a Brescia, Lecce, Parma, Trapani, Treviso

a Brescia, Lecce, Parma, Trapani, Treviso +10°C a Bari, Bergamo, Bologna, Reggio Calabria

a Bari, Bergamo, Bologna, Reggio Calabria +11°C a Crotone

a Crotone +12°C a Genova, Pantelleria

a Genova, Pantelleria +13°C a Brindisi

a Brindisi +15°C a Palermo

a Palermo +16°C a Lampedusa

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