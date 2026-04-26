Meteo, le temperature minime di oggi 26 Aprile: -2°C a Cascia

L’Italia è interessata da condizioni di tempo stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, che tiene lontane le perturbazioni. Prevarrà quindi il sole su gran parte del Paese, con piogge quasi assenti, salvo qualche episodio di instabilità nelle ore pomeridiane sulle aree alpine. Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord, ma resteranno comunque ben al di sopra delle medie del periodo. Nelle ore centrali della giornata, infatti, in diverse località si potranno raggiungere valori tipici di giugno, soprattutto al Centro e al Nord.

Le temperature minime di oggi, domenica 26 aprile 2026:

–2°C a Cascia

a Cascia +1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Norcia

a Norcia +6°C a Alghero, Firenze, Pisa

a Alghero, Firenze, Pisa +7°C a Aosta, Grosseto, Novara, Olbia

a Aosta, Grosseto, Novara, Olbia +8°C a Catania, Cuneo, Potenza

a Catania, Cuneo, Potenza +9°C a Bolzano, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Pantelleria, Rimini, Roma, Udine, Viterbo

a Bolzano, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Pantelleria, Rimini, Roma, Udine, Viterbo +10°C a Cervia, Trapani, Verona

a Cervia, Trapani, Verona +11°C a Bergamo, Brescia, Palermo, Parma, Venezia

a Bergamo, Brescia, Palermo, Parma, Venezia +12°C a Bari, Bologna, Foggia, Lecce, Napoli, Piacenza, Termoli, Torino, Treviso, Trieste

a Bari, Bologna, Foggia, Lecce, Napoli, Piacenza, Termoli, Torino, Treviso, Trieste +13°C a Crotone, Lamezia Terme, Milano, Pescara

a Crotone, Lamezia Terme, Milano, Pescara +14°C a Lampedusa

a Lampedusa +15°C a Chieti, Reggio Calabria

a Chieti, Reggio Calabria +16°C a Ancona

a Ancona +17°C a Genova

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