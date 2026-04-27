Meteo, le temperature minime di oggi 27 Aprile: +4°C a Norcia

Settimana all’insegna dei forti contrasti termici sull’Italia. Fino a mercoledì 29 aprile continuerà il caldo anomalo, con temperature decisamente sopra la media. Da giovedì 30 aprile è atteso un cambio di scenario, con un sensibile calo termico che porterà condizioni più fresche, a tratti quasi fredde, fino a sabato 2 maggio. Successivamente, da domenica e nei primi giorni della prossima settimana, è previsto un nuovo aumento delle temperature, con valori che torneranno su livelli tipici di inizio estate. Alla base di queste variazioni c’è l’alta pressione, inizialmente ancora ben presente sul Mediterraneo centrale e sull’area alpina, ma destinata a indebolirsi temporaneamente già da martedì 28 aprile.

Le temperature minime di oggi, lunedì 27 aprile 2026:

+4°C a Norcia

a Norcia +5°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Olbia

a Olbia +7°C a Alghero, Latina, Pisa

a Alghero, Latina, Pisa +8°C a Aosta, Bari, Cagliari, Firenze, Grosseto

a Aosta, Bari, Cagliari, Firenze, Grosseto +9°C a Cuneo, Lamezia Terme

a Cuneo, Lamezia Terme +10°C a Bolzano, Catania, Novara, Potenza, Trapani, Viterbo

a Bolzano, Catania, Novara, Potenza, Trapani, Viterbo +11°C a Ancona, Frosinone, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Verona

a Ancona, Frosinone, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Verona +12°C a Brindisi, Cervia, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Treviso, Venezia

a Brindisi, Cervia, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Treviso, Venezia +13°C a Genova, Lecce, Parma, Termoli, Torino

a Genova, Lecce, Parma, Termoli, Torino +14°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Crotone, Piacenza

a Bergamo, Bologna, Brescia, Crotone, Piacenza +15°C a Trieste, Udine

a Trieste, Udine +16°C a Albenga

a Albenga +17°C a Lampedusa

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