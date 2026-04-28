Meteo, le temperature minime di oggi 28 Aprile: +4°C a L’Aquila

L’alta pressione inizia a perdere forza, soprattutto al Nord Italia, dove arrivano i primi segnali di instabilità legati a una perturbazione nord atlantica. I fenomeni interesseranno in particolare le aree alpine e il Piemonte, con un primo calo delle temperature. Nel resto d’Italia il caldo anomalo resisterà ancora, ma è destinato a diminuire gradualmente entro venerdì 1° maggio, quando le temperature torneranno su valori più vicini alla media stagionale. La perturbazione si muoverà lentamente lungo la Penisola tra domani e venerdì, con effetti ancora incerti sul fronte delle precipitazioni. A seguire è atteso un rinforzo dei venti di Grecale, che interesseranno inizialmente l’alto Adriatico per poi estendersi anche al Centro-Sud, portando aria più fresca.

Le temperature minime di oggi, martedì 28 aprile 2026:

+4°C a L’Aquila

a L’Aquila +6°C a Norcia, Olbia

a Norcia, Olbia +8°C a Alghero, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Pisa

a Alghero, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Latina, Pisa +9°C a Cagliari, Catania

a Cagliari, Catania +10°C a Viterbo

a Viterbo +11°C a Aosta, Cervia, Cuneo, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Trapani

a Aosta, Cervia, Cuneo, Napoli, Pantelleria, Rimini, Roma, Trapani +12°C a Bari, Brindisi, Novara, Verona

a Bari, Brindisi, Novara, Verona +13°C a Bologna, Frosinone, Parma, Perugia, Reggio Calabria, Treviso, Udine, Venezia

a Bologna, Frosinone, Parma, Perugia, Reggio Calabria, Treviso, Udine, Venezia +14°C a Brescia, Crotone, Genova, Palermo, Piacenza, Termoli

a Brescia, Crotone, Genova, Palermo, Piacenza, Termoli +15°C a Bergamo, Lecce, Torino

a Bergamo, Lecce, Torino +16°C a Albenga, Bolzano, Milano, Trieste

a Albenga, Bolzano, Milano, Trieste +18°C a Ancona, Lampedusa

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