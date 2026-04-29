Meteo, le temperature minime di oggi 29 Aprile: +0°C a Cascia

Sull’Italia continua la fase di forti sbalzi termici, mentre l’alta pressione perde gradualmente forza sotto la spinta di una perturbazione nord atlantica. Alle spalle del fronte affluirà aria più fredda, accompagnata da venti settentrionali sostenuti, con raffiche fino a 50-70 km/h, che favoriranno un sensibile calo delle temperature. Tra oggi e venerdì il raffreddamento sarà particolarmente evidente lungo il versante adriatico, dove i valori potranno diminuire anche di 10 gradi, passando in poche ore da condizioni quasi estive a un clima più tipico di fine inverno.
Le temperature minime di oggi, mercoledì 29 aprile 2026:
- +0°C a Cascia
- +2°C a L’Aquila
- +5°C a Norcia
- +7°C a Arezzo, Grosseto, Pisa
- +8°C a Firenze, Lamezia Terme
- +9°C a Latina, Olbia, Roma, Viterbo
- +10°C a Alghero, Catania, Frosinone, Napoli, Pescara, Potenza
- +11°C a Bari, Belluno, Perugia
- +12°C a Albenga, Ancona, Aosta, Lecce, Piacenza, Reggio Calabria, Rimini, Termoli
- +13°C a Bolzano, Brindisi, Cuneo, Genova
- +14°C a Bologna, Cagliari, Crotone, Parma, Trapani, Treviso, Venezia
- +15°C a Bergamo, Brescia, Cervia, Milano, Novara, Palermo
- +16°C a Pantelleria, Udine, Verona
- +17°C a Padova, Trieste
- +18°C a Lampedusa
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