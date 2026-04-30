Meteo, le temperature minime di oggi 30 Aprile: +6°C a Gorizia

Sull’Italia domina una fase di marcata instabilità, soprattutto al Sud e lungo le regioni adriatiche centrali. L’ingresso di correnti più fredde sta provocando un calo deciso delle temperature, con valori che in diverse zone scendono anche sotto la media del periodo. La perturbazione tenderà ad allontanarsi gradualmente entro venerdì, lasciando ancora qualche fenomeno all’estremo Sud. Sul resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma con un clima più fresco del normale in molte regioni.

Le temperature minime di oggi, giovedì 30 aprile 2026:

+6°C a Gorizia

a Gorizia +8°C a Belluno

a Belluno +9°C a Bolzano, Trieste, Udine, Venezia

a Bolzano, Trieste, Udine, Venezia +10°C a L’Aquila, Norcia, Pordenone, Rovigo, Treviso

a L’Aquila, Norcia, Pordenone, Rovigo, Treviso +11°C a Catania, Cuneo, Grosseto, Parma, Pisa, Potenza

a Catania, Cuneo, Grosseto, Parma, Pisa, Potenza +12°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Lecce, Milano, Padova, Piacenza, Verona, Viterbo

a Bergamo, Bologna, Brescia, Lecce, Milano, Padova, Piacenza, Verona, Viterbo +13°C a Aosta, Brindisi, Cervia, Frosinone, Lamezia Terme, Novara, Pescara, Rimini, Roma, Torino

a Aosta, Brindisi, Cervia, Frosinone, Lamezia Terme, Novara, Pescara, Rimini, Roma, Torino +14°C a Alghero, Cagliari, Olbia, Perugia, Termoli

a Alghero, Cagliari, Olbia, Perugia, Termoli +15°C a Ancona, Bari, Crotone, Latina, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani

a Ancona, Bari, Crotone, Latina, Napoli, Pantelleria, Reggio Calabria, Trapani +16°C a Firenze

a Firenze +17°C a Genova, Palermo

a Genova, Palermo +18°C a Lampedusa

a Lampedusa +19°C a Albenga

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