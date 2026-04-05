Meteo, le temperature minime di oggi 5 Aprile: –2°C a L’Aquila

L’evoluzione delle prossime ore evidenzia un deciso riallineamento su valori più consoni al periodo, con una tendenza che, in alcune aree, si spingerà anche leggermente oltre le medie climatologiche della prima decade di aprile. Già nel corso della mattinata si registrerà un rapido incremento delle temperature, con diffuse condizioni di mitezza e valori che in molte località supereranno i 18°C, fino a raggiungere picchi prossimi ai 19-20°C, in particolare sui settori più esposti all’irraggiamento e alla ventilazione mite.

Dal punto di vista sinottico, questa fase è legata all’espansione di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, associato all’afflusso di una massa d’aria più calda in quota. Tale configurazione favorisce condizioni di stabilità atmosferica, cieli in prevalenza sereni e un progressivo aumento delle temperature sia nei bassi strati che in libera atmosfera. La persistenza di questo assetto barico garantirà un periodo di mitezza diffusa almeno fino a metà settimana, indicativamente tra mercoledì e giovedì. Successivamente, i principali modelli numerici suggeriscono un possibile ridimensionamento del campo anticiclonico, con una conseguente flessione termica, la cui entità resta tuttavia ancora da definire con maggiore precisione nei prossimi aggiornamenti.

Le temperature minime di oggi, domenica 5 aprile 2026:

–2°C a L’Aquila

a L’Aquila +1°C a Norcia

a Norcia +3°C a Belluno

a Belluno +4°C a Aosta, Cervia, Pisa

a Aosta, Cervia, Pisa +5°C a Alghero, Bolzano, Cuneo, Parma, Potenza, Rimini

a Alghero, Bolzano, Cuneo, Parma, Potenza, Rimini +6°C a Campobasso, Firenze, Grosseto, Novara, Piacenza, Roma, Sondrio, Treviso, Udine

a Campobasso, Firenze, Grosseto, Novara, Piacenza, Roma, Sondrio, Treviso, Udine +7°C a Albenga, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Trapani, Venezia

a Albenga, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Trapani, Venezia +8°C a Milano, Napoli, Pescara, Verona

a Milano, Napoli, Pescara, Verona +10°C a Bergamo, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Palermo, Viterbo

a Bergamo, Chieti, Lamezia Terme, Lecce, Olbia, Palermo, Viterbo +11°C a Ancona, Brescia, Genova, Padova, Termoli

a Ancona, Brescia, Genova, Padova, Termoli +12°C a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria

a Brindisi, Pantelleria, Reggio Calabria +13°C a Torino

a Torino +15°C a Lampedusa

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