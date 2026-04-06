Meteo, le temperature minime di oggi 6 Aprile: –1°C a L’Aquila

L’alta pressione subtropicale si è allungata sull’Europa occidentale e ha riportato il sole e il caldo su gran parte della Penisola. Le giornate di questi giorni somigliano più a maggio che a marzo: temperature massime che in molte città supereranno i +25°C, cieli sereni e nessuna perturbazione all’orizzonte. Non ci sono situazioni di rischio o particolari criticità da segnalare, almeno per ora. È una finestra di bel tempo stabile, che permetterà di stare all’aperto senza sorprese.

Questa fase anticiclonica durerà però poco. Le previsioni indicano un cambiamento tra mercoledì e giovedì, quando è atteso un nuovo calo delle temperature. Il termometro tornerà a scendere, e con lui la parentesi primaverile che ha interrotto l’inverno.

Le temperature minime di oggi, lunedì 6 aprile 2026:

–1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Norcia

a Norcia +5°C a Alghero, Cuneo, Grosseto

a Alghero, Cuneo, Grosseto +6°C a Firenze, Pisa, Rimini

a Firenze, Pisa, Rimini +7°C a Aosta, Catania, Cervia, Novara, Piacenza, Roma, Trapani, Udine, Verona, Viterbo

a Aosta, Catania, Cervia, Novara, Piacenza, Roma, Trapani, Udine, Verona, Viterbo +8°C a Brindisi, Treviso

a Brindisi, Treviso +9°C a Ancona, Bergamo, Bolzano, Brescia, Crotone, Foggia, Napoli, Olbia, Palermo, Parma, Venezia

a Ancona, Bergamo, Bolzano, Brescia, Crotone, Foggia, Napoli, Olbia, Palermo, Parma, Venezia +10°C a Bari, Bologna, Cagliari, Lamezia Terme, Lecce, Torino

a Bari, Bologna, Cagliari, Lamezia Terme, Lecce, Torino +11°C a Pantelleria, Termoli

a Pantelleria, Termoli +12°C a Lampedusa, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Rieti

a Lampedusa, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Rieti +14°C a Albenga, Genova

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