Meteo, le temperature minime di oggi 7 Aprile: +1°C a L’Aquila

La configurazione barica dei prossimi giorni sarà dominata da un robusto campo anticiclonico che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa centrale, garantendo sull’Italia condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nel dettaglio, fino a giovedì 9, la presenza dell’anticiclone subtropicale favorirà una fase caratterizzata da temperature diffusamente miti, localmente anche superiori alle medie climatologiche, e da una sostanziale assenza di fenomeni precipitativi.

Successivamente, gli ultimi aggiornamenti indicano un possibile cambiamento della circolazione atmosferica. Il segnale prevalente suggerisce un indebolimento del campo di alta pressione, la cui entità resta ancora da definire, con un possibile arretramento verso latitudini più meridionali o occidentali. Questo scenario potrebbe consentire l’ingresso di correnti più fresche di origine settentrionale, determinando un calo delle temperature su gran parte della Penisola e un graduale ritorno a condizioni più dinamiche, tipiche della stagione primaverile.

Le temperature minime di oggi, martedì 7 aprile 2026:

+1°C a L’Aquila

a L’Aquila +3°C a Norcia

a Norcia +4°C a Alghero, Grosseto, Olbia

a Alghero, Grosseto, Olbia +6°C a Aosta, Cuneo, Novara, Potenza

a Aosta, Cuneo, Novara, Potenza +7°C a Belluno, Bolzano, Cagliari, Catania, Pisa, Trapani

a Belluno, Bolzano, Cagliari, Catania, Pisa, Trapani +8°C a Asti, Campobasso, Cervia, Roma, Udine

a Asti, Campobasso, Cervia, Roma, Udine +9°C a Brindisi, Lamezia Terme, Pantelleria, Rimini, Torino, Treviso, Venezia

a Brindisi, Lamezia Terme, Pantelleria, Rimini, Torino, Treviso, Venezia +10°C a Brescia, Crotone, Palermo, Verona

a Brescia, Crotone, Palermo, Verona +11°C a Bergamo, Firenze, Parma

a Bergamo, Firenze, Parma +12°C a Bari, Bologna, Latina, Lecce, Milano, Napoli, Pescara

a Bari, Bologna, Latina, Lecce, Milano, Napoli, Pescara +13°C a Foggia, Termoli

a Foggia, Termoli +14°C a Ancona, Lampedusa

a Ancona, Lampedusa +15°C a Genova, Reggio Calabria

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