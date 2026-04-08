Meteo, le temperature minime di oggi 8 Aprile: +3°C a L’Aquila

L’evoluzione meteo dei prossimi giorni sarà dominata da un campo anticiclonico persistente che insisterà sul bacino del Mediterraneo centrale, estendendosi fino all’Europa centro-occidentale. Questa configurazione garantirà sull’Italia condizioni di stabilità atmosferica diffusa, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e una sostanziale assenza di fenomeni precipitativi. Dal punto di vista termico, la massa d’aria associata all’alta pressione sarà caratterizzata da valori superiori alle medie climatologiche, con anomalie più evidenti sulle regioni del Centro-Nord e sulla Sardegna, dove si registreranno condizioni di mitezza anomala per il periodo almeno fino a giovedì 9 aprile.

A partire da venerdì 10, i principali modelli previsionali indicano invece un cambiamento della circolazione atmosferica, legato al transito di una perturbazione di origine atlantica. Questo passaggio favorirà un temporaneo ritorno a condizioni di instabilità, con piogge e rovesci diffusi su gran parte della Penisola. Contestualmente, l’afflusso di aria più fresca determinerà un sensibile calo delle temperature, che tenderanno a riportarsi su valori in linea con le medie stagionali, o localmente leggermente inferiori, segnando una pausa rispetto alla precedente fase mite e stabile.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 8 aprile 2026:

+3°C a L’Aquila

a L’Aquila +4°C a Norcia

a Norcia +5°C a Grosseto, Olbia, Pisa

a Grosseto, Olbia, Pisa +6°C a Cagliari, Firenze, Novara

a Cagliari, Firenze, Novara +7°C a Alghero, Aosta, Catania, Cuneo, Lamezia Terme

a Alghero, Aosta, Catania, Cuneo, Lamezia Terme +8°C a Bolzano, Latina, Piacenza, Rimini, Trapani, Viterbo

a Bolzano, Latina, Piacenza, Rimini, Trapani, Viterbo +9°C a Cervia, Lecce, Napoli, Parma, Pescara, Udine

a Cervia, Lecce, Napoli, Parma, Pescara, Udine +10°C a Roma, Verona

a Roma, Verona +11°C a Ancona, Bergamo, Brindisi, Crotone, Frosinone, Milano, Treviso, Venezia

a Ancona, Bergamo, Brindisi, Crotone, Frosinone, Milano, Treviso, Venezia +12°C a Bari, Bologna, Brescia, Palermo, Pantelleria

a Bari, Bologna, Brescia, Palermo, Pantelleria +13°C a Albenga, Genova

a Albenga, Genova +14°C a Reggio Calabria, Torino

a Reggio Calabria, Torino +15°C a Lampedusa, Padova

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