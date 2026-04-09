Meteo, le temperature minime di oggi 9 Aprile: +1°C a L’Aquila

Nel corso dei prossimi giorni, una circolazione di aria più fredda di origine nord-orientale tenderà a scendere verso la Penisola Balcanica, lambendo marginalmente il settore adriatico in prossimità del fine settimana. Tuttavia, l’evoluzione sinottica indica che questo contributo freddo non riuscirà a penetrare in modo significativo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, rimanendo confinato prevalentemente sull’Europa centro-orientale, dove contribuirà ad alimentare una struttura depressionaria. Di conseguenza, gli effetti sul nostro Paese saranno limitati: si potrà osservare al più un modesto calo delle temperature, senza variazioni rilevanti in termini di fenomeni o dinamica atmosferica.
Le temperature minime di oggi, giovedì 9 aprile 2026:
- +1°C a L’Aquila
- +4°C a Belluno, Norcia
- +5°C a Alghero
- +6°C a Aosta, Catania, Latina, Olbia, Pescara, Pisa, Roma, Sondrio
- +7°C a Bolzano, Firenze, Grosseto, Verona
- +8°C a Ancona, Cagliari, Cuneo, Lamezia Terme, Treviso, Venezia
- +9°C a Cervia, Rimini, Trapani, Udine
- +10°C a Bari, Lecce, Napoli, Novara
- +11°C a Bergamo, Bologna, Brescia, Genova, Parma
- +12°C a Milano, Palermo, Pantelleria, Termoli, Torino
- +13°C a Brindisi
- +15°C a Lampedusa, Reggio Calabria
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