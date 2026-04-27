Meteo Lombardia: al via peggioramento, tornano i temporali

Iniziale peggioramento del tempo sulla Lombardia, con rischio maltempo: attesi possibili rovesci, anche a carattere temporalesco soprattutto sui rilievi. Nei prossimi giorni il quadro meteorologico resterà variabile, prima di un graduale ritorno a condizioni più stabili nel fine settimana grazie a una nuova espansione dell’anticiclone. “Il cedimento di un’area di alta pressione determina da oggi, lunedì 27, un lieve peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Lombardia con un aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sui rilievi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Verso il fine settimana prevista una nuova fase stabile grazie ad una nuova rimonta anticiclonica. La ventilazione si manterrà debole o molto debole, sui rilievi a regime di brezza, e subirà un rinforzo sulla pianura tra mercoledì 29 e giovedì 30. Le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale ma con la tendenza ad un lieve calo nei prossimi giorni; previste per oggi, lunedì 27, temperature massime in pianura attorno ai 26-28°C“.
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