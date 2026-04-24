Meteo Lombardia: cambiamento alle porte, peggioramento da lunedì

L’anticiclone garantisce stabilità e sole sulla Lombardia nel weekend, ma il maltempo è alle porte: da lunedì una fase più instabile segnerà l’inizio di un peggioramento destinato a intensificarsi nel corso della settimana. “Un’area di alta pressione posizionata sulle Isole Britanniche ed estesa sino all’Italia settentrionale e garantisce condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato anche sulla Lombardia fino a domenica 26“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Il cedimento di questa struttura avverrà nel corso di lunedì 27, con il transito sull’Italia settentrionale di un nucleo freddo in quota foriero di un modesto peggioramento, ma che consentirà ad un secondo sistema depressionario più intenso e strutturato di portarsi sulla Francia da martedì 28, ove tenderà a stazionare e causare condizioni perturbate nella restante parte della settimana sull’Italia settentrionale. Temperature stazionarie con massime sopra la tipicità stagionale sino a domenica 26, in calo a seguire“.

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