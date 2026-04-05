Meteo Lombardia: da oggi massime oltre +22°C in pianura

“L’intero periodo da domenica 5 a martedì 7 aprile vedrà una situazione atmosferica ancora stabile con cielo in prevalenza sereno. Le temperature saliranno ancora, sia nei valori minimi che in quelli massimi, con quest’ultimi che da domenica 5 si porteranno diffusamente oltre i 22°C in pianura. La quota dello zero termico raggiungerà i 3000-3200 metri sulle Alpi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Da mercoledì 8 potrebbe affluire gradualmente aria più umida di origine atlantica, con probabile aumento della copertura nuvolosa. Ad oggi è presente una bassa probabilità di precipitazioni tra giovedì 9 e domenica 12, ma data la notevole incertezza questa previsione necessità di conferme nei prossimi giorni. Le temperature massime invece, con buona probabilità, sono previste in lieve calo“.

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