Meteo Lombardia: domani arriva perturbazione atlantica con piogge diffuse

Mentre sono attese massime di +30°C in Lombardia, è previsto da domani l’ingresso di una perturbazione atlantica con maltempo diffuso. “Permangono condizioni di tempo debolmente stabili sulla Lombardia grazie alla presenza di un’area di alta pressione che persisterà fino a domenica 19. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, più coperto sui rilievi dove si potranno verificare anche fenomeni precipitativi locali, altrimenti assenti altrove“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Da domani “il cedimento della struttura favorirà l’ingresso di una perturbazione atlantica che ad un aumento della probabilità di piogge diffuse. La ventilazione sarà debole o molto debole, a regime di brezza nelle giornate più soleggiate. Le temperature si manterranno al di sopra della media del periodo” fino oggi sabato 18, “con valori che potranno avvicinarsi ai 30°C in pianura; successivamente si prevede un progressivo calo dei valori“.

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