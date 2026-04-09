Meteo Lombardia: domani qualche piovasco, la prossima settimana inizia col maltempo

Nuova fase di maltempo all’orizzonte. “Tempo stabile con correnti settentrionali in quota sulla Lombardia. Oggi, giovedì 9, prevalentemente soleggiato e temperature al di sopra della media del periodo con valori massimi tra 20 e 25 °C in pianura. Vento generalmente debole con locali rinforzi nelle valli principali e sulle cime Alpine e Prealpine orientali. Lo zero termico si manterrà attorno i 3000 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Domani, venerdì 10, il passaggio di una perturbazione Nord Atlantica a nord dell’Italia porterà nubi in transito da nord verso sud, specie sui settori nord-orientali dove non si esclude qualche piovasco. Vento in rinforzo sulle zone alpine e prealpine, parzialmente con forti raffiche, in serata anche sulla pianura orientale. Nel fine settimana dell’11-12 aprile nuvolosità irregolare con ampie schiarite e locali precipitazioni sui rilievi. All’inizio della prossima settimana è previsto tempo instabile per l’arrivo di un centro di bassa pressione sull’Italia centrale, con possibili precipitazioni sparse“.

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