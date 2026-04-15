Meteo Lombardia: la convezione diurna innesca rovesci e temporali nei prossimi giorni

La Lombardia alle prese con i temporali pomeridiani nei prossimi giorni. “L’espansione di un promontorio anticiclonico da ovest porta la regione in una fase di tempo debolmente stabile che durerà fino al fine settimana. La nuvolosità sarà variabile ma prevalentemente alta, con formazione di nubi basse per lo più sui rilievi. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, ma a causa delle ampie schiarite verrà favorita la convezione diurna che potrà dare origine a rovesci o temporali, fenomeni locali che interesseranno principalmente i rilievi ma non esclusi anche altrove“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La ventilazione si manterrà debole o molto debole variabile. Le temperature raggiungeranno oggi, mercoledì 15, valori massimi in pianura compresi tra 18 e 22 °C, valori che nei prossimi giorni aumenteranno a causa della minore copertura nuvolosa“.

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