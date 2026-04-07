Meteo Lombardia: nuovo peggioramento in arrivo

“Un’alta pressione che si estende dal Nord Africa verso l’Europa Centrale porta condizioni meteorologiche stabili sulla Lombardia fino a giovedì 9. Molto spazio per il sole e temperature ben al di sopra della media del periodo con valori massimi diffusamente tra 20 e 25°C, almeno se in successivo lieve calo. Vento generalmente debole con locali rinforzi a tratti, specie sulle cime Alpine e Prealpine orientali. Lo zero termico si manterrà attorno (e oltre) i 3000 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Venerdì 10 si prevede “un peggioramento del tempo per l’arrivo di una perturbazione Nord Atlantica. Possibili precipitazioni in transito verso sud; temperature e zero termico in calo. Nel fine settimana dell’11-12 aprile è prevista una situazione meteorologica instabile con nuvolosità irregolare e possibili precipitazioni“.

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