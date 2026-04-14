Meteo Lombardia: nuovo peggioramento verso la fine della settimana

Nuovo peggioramento all’orizzonte dopo una breve tregua dal maltempo. Le condizioni meteo in Lombardia “si mantengono blandamente instabili” a causa della presenza “di un’area di bassa pressione che si espande dal nord Europa fino alle coste nordafricane. Da domani, mercoledì 15, l’espansione di un promontorio anticiclonico da ovest stabilizza leggermente le condizioni che vedranno un successivo peggioramento verso la fine della settimana a causa della discesa di un minimo barico dall’Europa centrale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Il cielo, più coperto questi giorni, “tenderà progressivamente a diventare meno nuvoloso in concomitanza con la fase più stabile. Le precipitazioni saranno deboli o molto deboli sparse o diffuse e non si escludono fenomeni locali come rovesci o temporali specie sulla fascia prealpina. La ventilazione si manterrà debole o molto debole variabile. Le temperature raggiungeranno oggi, martedì 14, i valori massimi in pianura attorno ai 16-18 °C, mentre nei prossimi giorni previsti aumenti progressivi dei valori massimi“.
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