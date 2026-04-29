Meteo Lombardia: oggi giornata all’insegna dell’instabilità, con rovesci e temporali

Una breve parentesi di maltempo segna il tempo in Lombardia a metà settimana, prima di un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. La giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvole e possibili rovesci, mentre già da domani il quadro meteorologico tenderà a migliorare, accompagnando la regione verso un fine settimana più tranquillo. “La discesa di una saccatura dalla Penisola Scandinava interessa marginalmente la regione grazie alla persistenza di un’area di alta pressione sul Mare del Nord che ne impedisce un approfondimento eccessivamente occidentale. Per oggi, mercoledì 29, previste condizioni di tempo blandamente instabili con cielo nuvoloso e precipitazioni a probabile carattere di rovescio o temporale”: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Da domani “la condizioni saranno più stabili con minore copertura nuvolosa e assenza di precipitazioni per tutta la restante parte della settimana; per l’inizio della prossima settimana si prevede un cambio di condizioni. La ventilazione si manterrà debole o molto debole sui rilievi, eccezion fatta per rinforzi locali dovuti a temporali, mentre in pianura subirà decisi rinforzi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29, e domani, giovedì 30. Le temperature saranno oggi al di sopra della media con valori massimi che potranno superare in pianura i 25°C, mentre domani ci sarà un temporaneo calo dovuto alla discesa di aria fredda; da venerdì 1 le temperature torneranno ad aumentare“.

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