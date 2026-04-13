Meteo Lombardia: oggi rovesci e temporali, domani massime in calo

Condizioni di maltempo sulla Lombardia “a causa di un minimo barico centrato tra Sardegna e Corsica che porta all’afflusso di correnti umide a tutte le quote. Previsto per la giornata di oggi, lunedì 13, cielo coperto e precipitazioni diffuse anche a probabile carattere di rovescio o temporale; la ventilazione sarà debole o moderata con raffiche anche forti sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Domani, martedì 14, condizioni meteorologiche simili “con possibilità però di locali schiarite e attenuazione della ventilazione. Da mercoledì 15 una lenta espansione anticiclonica da ovest porterà un tempo più stabile con minore copertura nuvolosa. Le temperature raggiungeranno oggi, lunedì 13, valori massimi in pianura attorno ai 18°C, mentre domani subiranno un calo nelle massime e un aumento nelle minime; da mercoledì 15, grazie alla minore presenza di nubi, si prevede un graduale aumento dei valori che durerà per tutta la restante parte della settimana“.

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