Meteo Lombardia: parentesi di bel tempo, domenica nuovo cedimento della pressione

L’alta pressione cederà in Lombardia domenica 26 per il transito di 2 sistemi depressionari, lasciando spazio a condizioni di variabilità. “La parte più attiva di un sistema depressionario centrato sull’Europa orientale abbandona l’Italia settentrionale nel corso di mercoledì 22, per poi lasciare spazio ad una più marcata influenza anche sulla Lombardia di un’area di alta pressione centrata sulle Isole Britanniche a partire da venerdì 24; questo favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. L’alta pressione però subirà poi “un cedimento nel corso di domenica 26 per il transito di un sistema depressionario in quota ancora scarsamente predicibile in discesa da Nord dall’Europa centrale e un altro più strutturato e più facilmente predicibile dalla Penisola Iberica, lasciando spazio a condizioni di maggiore variabilità sulla Lombardia“.

A seguire, “grazie comunque alla lontananza tra la Lombardia e il principale centro depressionario che governerà le condizioni dall’inizio della prossima settimana, collocato sulla Russia e in spostamento verso il Mar Baltico, gli effetti sulle condizioni meteorologiche saranno limitati ad una maggiore variabilità, con fenomeni tendenzialmente blandi“, concludono gli esperti Arpa.

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