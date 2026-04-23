Meteo Lombardia: peggioramento “deciso e strutturato” all’orizzonte

Dopo una fase ancora influenzata da un sistema depressionario sull’Europa orientale, il tempo sulla Lombardia tende gradualmente a migliorare grazie all’espansione di un’area di alta pressione. Il weekend sarà quindi caratterizzato da condizioni più stabili e in prevalenza soleggiate, ma il maltempo tornerà a incombere a partire da domenica, con un nuovo peggioramento atteso nei giorni successivi. “Gli effetti di un sistema depressionario centrato sull’Europa orientale non sono più manifesti sull’Italia settentrionale, sebbene la circolazione atmosferica sia ancora dettata da questo soggetto meteorologico nel corso di giovedì 23; già nel corso di venerdì 24, però, il soggetto principale sarà costituito da un’area di alta pressione centrata sulle Isole Britanniche, che favorirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. L’alta pressione subirà “un parziale cedimento nel corso di domenica 26 per il transito di un sistema depressionario in quota ancora scarsamente predicibile in discesa da Nord dall’Europa centrale e un altro più strutturato e più facilmente predicibile dalla Penisola Iberica, lasciando spazio a condizioni di maggiore variabilità sulla Lombardia. Un peggioramento più deciso e strutturato, tuttavia, non avverrà prima di martedì 28 come conseguenza di un sistema di bassa pressione collocato sulla Russia. Temperature in aumento fino a domenica 26, in calo in seguito“.

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