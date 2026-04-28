Meteo Lombardia: piogge diffuse, rischio temporali anche in pianura

Nuvole, piogge e temporali in agguato: la Lombardia entra in una fase di maltempo, destinata a durare ancora qualche giorno prima di un ritorno alla stabilità. “Condizioni di tempo instabili sulla Lombardia a causa della presenza di due aree di bassa pressione a nord-ovest e nord-est rispetto la regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso e ci saranno precipitazioni diffuse; non esclusa anche la probabilità di fenomeni temporaleschi specie sui rilievi con possibilità di estensione anche alle aree di pianura“.

Verso il fine settimana Arpa prevede “una fase di tempo più marcatamente stabile favorita dall’espansione di un promontorio da sud-ovest. La ventilazione sarà generalmente debole o molto debole con rinforzi associati per lo più ai fenomeni temporaleschi, con l’eccezione di mercoledì 28 e giovedì 30 in cui si verificherà un diffuso rinforzo sulla pianura da est. Le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale ma con la tendenza ad un lieve calo nei prossimi giorni e un nuovo aumento verso il fine settimana; previste per oggi, martedì 28, temperature massime in pianura attorno ai 22-25°C“.

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