Meteo Lombardia: ribaltone meteo, da domenica cambia tutto

La stabilità cede il passo al maltempo da domenica sera, per l’arrivo di un centro di bassa pressione sul Paese. “Un’alta pressione africana in graduale espansione da sud-ovest sull’Italia porterà tempo generalmente stabile sulla Lombardia fino a domenica 12 aprile, quando l’avvicinamento di un’area di bassa pressione da ovest influenzerà la situazione meteorologica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi, venerdì 10, “il passaggio di una perturbazione a nord-est dell’Italia porta nubi in transito da nord verso sud, sui settori nord-orientali non si escludono isolate precipitazioni molto deboli. Vento settentrionale sulle zone alpine e prealpine, parzialmente con forti raffiche. Zero termico tra 2500 e 3000 metri. Nel fine settimana dell’11-12 aprile nuvolosità irregolare con ampie schiarite e possibili precipitazioni sui rilievi. Domenica sera e all’inizio della prossima settimana è previsto tempo instabile sulla regione per l’arrivo di un centro di bassa pressione sull’Italia centrale. Precipitazioni sparse, anche diffuse a tratti. Vento in rinforzo da est. Temperature in calo e zero termico in abbassamento“.

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