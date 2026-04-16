Meteo Lombardia: rischio temporali pomeridiani nei prossimi giorni

Temporali pomeridiani in Lombardia: rischio maltempo localizzato, fenomeni locali che interesseranno principalmente i rilievi. “L’espansione di un promontorio anticiclonico da ovest porta la regione in una fase di tempo debolmente stabile che durerà fino al fine settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La nuvolosità sarà variabile ma prevalentemente alta, con formazione di nubi basse per lo più sui rilievi. Le precipitazioni saranno generalmente assenti, ma a causa delle ampie schiarite verrà favorita la convezione diurna che potrà dare origine a rovesci o temporali, fenomeni locali che interesseranno principalmente i rilievi ma non esclusi anche altrove. La ventilazione si manterrà debole o molto debole variabile, sui rilievi a regime di brezza. Le temperature raggiungeranno oggi, giovedì 16, valori massimi in pianura intorno ai 24°C, valori che nei prossimi giorni potranno anche aumentare ulteriormente“.
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