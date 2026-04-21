Meteo Lombardia: rovesci e temporali fino a domani

Fase di maltempo tra oggi e domani, seguita da una parentesi stabile e soleggiata. “Un sistema di bassa pressione posizionato sull’Europa orientale avanza verso Sud interessando anche l’Italia settentrionale tra martedì 21 e mercoledì 22 con le sue parti ancora attive“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Fino alla mattina di mercoledì 22 nuvolosità variabile con possibilità di rovesci e qualche temporale; a partire dal pomeriggio dello stesso giorno miglioramento delle condizioni meteorologiche complessive, che però diventeranno marcatamente più stabili e soleggiate nel corso di giovedì 23, quando il regime circolatorio sull’Italia settentrionale sarà dovuto ad un’area di alta pressione centrata sulle Isole Britanniche. Condizioni di bassa predicibilità previste per il fine settimana, con possibilità di un aumento della variabilità e la presenza di qualche scroscio di pioggia nel corso di domenica 26. Temperature in calo fino a mercoledì 22, in successivo aumento”

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