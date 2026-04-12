Meteo Lombardia: tempo instabile, piogge sparse e temperature in calo

A via fase di maltempo in Lombardia. Stasera e all’inizio della prossima settimana “è previsto tempo instabile sulla regione per l’arrivo di un centro di bassa pressione sull’Italia centrale. Precipitazioni sparse, anche diffuse a tratti. Vento in rinforzo da est. Temperature in calo e zero termico in abbassamento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.