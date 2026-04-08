Meteo Lombardia: venerdì 10 aprile nubi, piogge e temperature in calo

“Sulla Lombardia tempo stabile e mite per un promontorio di alta pressione che si estende dal Nord Africa verso l’Europa Centrale. Mercoledì 8 e giovedì 9 molto spazio per il sole e temperature al di sopra della media del periodo con valori massimi tra 20 e 25°C in pianura. Vento generalmente debole con locali rinforzi a tratti, specie nelle valli principali e sulle cime Alpine e Prealpine orientali. Lo zero termico si manterrà attorno (e oltre) i 3000 metri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Venerdì 10 “il passaggio di una perturbazione Nord Atlantica a nord-est dell’Italia porterà nubi e possibili precipitazioni in transito verso sud sulla regione. Temperature in calo e zero termico in lieve abbassamento. Nel fine settimana dell’11-12 aprile si prevede nuvolosità irregolare con ampie schiarite, ma anche locali precipitazioni sui rilievi“.

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