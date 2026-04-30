Meteo Lombardia: weekend del 1° maggio con cieli sereni, poi nuovo peggioramento

Una fase di tempo in progressivo miglioramento interesserà la Lombardia nei prossimi giorni, grazie all’espansione di un’area di alta pressione sul Mare del Nord. Dopo una giornata ancora parzialmente instabile, il fine settimana sarà caratterizzato da cieli più sereni, venti deboli e temperature in lieve aumento, prima di una possibile nuova fase di maltempo all’inizio della prossima settimana. “L’espansione di un’area di alta pressione centrata nel Mare del Nord introduce la regione in una fase di tempo marcatamente stabile; prevista per oggi una residua instabilità, mentre da domani e fino a domenica le condizioni miglioreranno, salvo poi vedere un nuovo peggioramento con l’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Oggi, giovedì 30, “prevista nuvolosità medio-bassa specie sui rilievi e possibili precipitazioni residue, mentre già dalla serata e per tutto il fine settimana il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le precipitazioni assenti. Fino al pomeriggio odierno la ventilazione sarà da debole a moderata in pianura con raffiche forti mentre sui rilievi più debole, ma già dalla serata prevista una generale attenuazione; nei prossimi giorni i venti saranno deboli o molto deboli, sui rilievi a regime di brezza. Le temperature raggiungeranno valori massimi in pianura attorno ai 18-20 °C e subiranno un graduale aumento nei valori massimi e minimi per il fine settimana“.

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