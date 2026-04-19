Meteo, notte gelida in Abruzzo: minime fino a -6°C tra Campo Felice e Piani di Pezza

Alba gelida oggi in Abruzzo, soprattutto sugli altipiani e nelle conche interne, dove l’inversione termica ha favorito un forte raffreddamento notturno. Le temperature sono scese diffusamente sotto lo zero, regalando uno scenario tipicamente invernale nonostante la stagione primaverile ormai avanzata. I valori minimi più bassi si sono registrati nelle aree interne montuose, con punte di −6.1°C a Campo Felice e −5.9°C ai Piani di Pezza. Freddo intenso anche a Castel del Monte (−5.3°C) e Pescasseroli (−4.4°C), mentre valori inferiori ai −3°C hanno interessato diversi altipiani, tra cui quello delle Cinque Miglia e di Cascina.

Ecco alcune delle temperature minime registrate:

−6.1°C a Campo Felice

a Campo Felice −5.9°C a Piani di Pezza

a Piani di Pezza −5.3°C a Castel del Monte

a Castel del Monte −4.4°C a Pescasseroli

a Pescasseroli −3.3°C a Altopiano delle Cinque Miglia

a Altopiano delle Cinque Miglia −3.1°C a Altopiano di Cascina

a Altopiano di Cascina −2.4°C a Pescocostanzo

a Pescocostanzo −1.5°C a Navelli

a Navelli −1.1°C a Castel di Sangro

a Castel di Sangro −1.1°C a Pizzoli

a Pizzoli −0.9°C a Passo Godi

Con il passare delle ore, però, il quadro meteorologico cambia decisamente volto: il sole domina incontrastato e le temperature tornano su valori miti, offrendo una splendida giornata di primavera, in particolare sulle nevi del Gran Sasso. Lo sguardo è già rivolto alla prossima settimana, quando è atteso un nuovo peggioramento del tempo. Non si esclude un ritorno della neve sui rilievi, a conferma di una primavera ancora dinamica e capace di sorprendere.

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