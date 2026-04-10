Meteo, Pasqua gelida in Romania: neve e vento riportano l’inverno nel cuore della primavera | VIDEO

Sarà una Pasqua dal sapore invernale quella che attende la Romania. Gli ultimi aggiornamenti annunciavano un brusco calo delle temperature, con valori ben al di sotto delle medie stagionali e possibili nevicate in diverse zone del paese, e così è stato. I fiocchi di neve imbiancano le regioni settentrionali e le aree montuose, dove ci si attende anche un discreto accumulo, un fenomeno piuttosto raro per il mese di aprile. La massa d’aria fredda interessa gran parte del territorio rumeno, accompagnata da venti intensi e clima rigido.

Il repentino cambiamento del tempo potrebbe creare disagi ai viaggiatori e compromettere alcune delle tradizionali attività pasquali all’aperto. Le condizioni meteo dovrebbero comunque migliorare gradualmente dopo le festività. Anche se non del tutto insoliti, episodi di neve nel periodo pasquale restano poco comuni in Romania, rendendo questa ondata di freddo particolarmente degna di nota. Secondo la Protezione Civile, chi si metterà in viaggio per Pasqua è invitato a seguire gli aggiornamenti meteo e a prepararsi a un fine settimana dalle tinte invernali.

Uno degli episodi più sorprendenti risale all’aprile 2014: in appena 24 ore il Paese passò dalla primavera all’inverno, con temperature crollate da 17°C a valori prossimi allo zero e nevicate diffuse che imbiancarono anche le città di pianura.

Un altro caso recente si è verificato nell’aprile 2025, quando un’ondata di gelo investì gran parte del continente europeo. La Romania fu tra le zone più colpite, con paesaggi imbiancati e disagi al traffico proprio alle porte della primavera.