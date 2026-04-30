Meteo Piemonte, venti forti da Est e calo delle temperature: raffiche oltre i 60 km/h

Dalla serata di ieri il Piemonte è interessato da intense correnti orientali nei bassi e medi strati dell’atmosfera, un fenomeno che ha determinato un sensibile calo delle temperature su gran parte della regione e un generale rinforzo dei venti, in particolare sulle pianure orientali e, nella giornata odierna, anche tra l’Appennino e le Alpi Liguri. La situazione si è fatta più evidente nella provincia di Alessandria, dove il vento ha continuato a soffiare con intensità durante la notte e la mattinata. Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, le correnti da Est hanno raggiunto raffiche superiori ai 60 km/h in diverse aree del territorio.

I dati rilevati dalle centraline di ARPA Piemonte confermano il quadro ventoso: a Capanne di Cosola, in Alta Val Borbera al confine con la Liguria, è stata registrata una raffica di 61,6 km/h alle ore 8. Valori significativi anche a Casale Monferrato, con 48,2 km/h alle 3 del mattino, e nel sobborgo alessandrino di Lobbi, dove si sono raggiunti i 46,4 km/h alle 7.

Nel corso della giornata è previsto un graduale indebolimento dei venti, con una progressiva attenuazione dei fenomeni. Sul piano meteorologico generale, la rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà un miglioramento delle condizioni già dal pomeriggio, con eventuali residue precipitazioni limitate ai settori montani e pedemontani nelle ore mattutine. Nei giorni successivi si attende un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, accompagnate da un nuovo aumento delle temperature massime.

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