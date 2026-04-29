Meteo, scatta l’Allerta ESTOFEX in Europa per grandine e temporali: ecco cosa rischia l’Italia

L’Europa si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo, caratterizzata dal ritorno di precipitazioni improvvise e localmente intense. Secondo le ultime proiezioni meteorologiche, il blocco anticiclonico persistente sul Nord/Ovest del continente e sulla Scandinavia sta favorendo la discesa di aria fredda verso l’Europa orientale e la Russia, creando un complesso gioco di correnti che impatterà inevitabilmente anche le latitudini più meridionali. In questo contesto dinamico, i contrasti termici diventeranno il motore principale per lo sviluppo di celle temporalesche, capaci di generare rovesci abbondanti e colpi di vento. L’energia in gioco nell’atmosfera potrebbe innescare fenomeni localizzati ma di forte impatto.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment), noto gruppo di ricerca specializzato nella previsione dei temporali severi in Europa, ha rilasciato un nuovo avviso meteorologico valido tra oggi e domani, 29 e il 30 aprile 2026. Come si legge nel bollettino, è stato emesso un livello di allerta 1 per gran parte della Spagna e per l’estremo Nord/Est del Portogallo. In queste aree, una complessa interazione tra 2 minimi di bassa pressione favorirà lo sviluppo di celle temporalesche con un rischio concreto di grandinate di medie dimensioni (chicchi stimati tra i 2 e i 3 cm) e locali raffiche di vento.

L’analisi dESTOFEX sottolinea inoltre un’altra area a Livello 1 situata sulle montagne dell’Atlante, nel Nord Africa, dove sono attesi fenomeni simili accompagnati da intensi downburst (raffiche discensionali). Nel resto del continente, il bollettino cita il passaggio di un fronte caldo nel Nord/Ovest della Francia che, tra la serata e la notte, porterà rovesci e isolata instabilità, pur senza raggiungere i parametri per un’allerta severa.

Rischio temporali in Italia: cosa dice la mappa ESTOFEX

Analizzando attentamente la mappa allegata al bollettino ESTOFEX, emerge chiaramente come il maltempo non risparmierà il nostro Paese. Sebbene l’Italia non sia attualmente colorata con l’arancione dei livelli di allerta severa, gran parte del territorio nazionale si trova all’interno delle aree perimetrate dalle linee gialle. Questi confini indicano, secondo la legenda dell’istituto, una probabilità di fulminazioni e temporali compresa tra il 15% e il 50%. Il testo ufficiale ESTOFEX specifica che “le restanti aree soggette a fulminazioni sperimentano un debole wind shear o bassi valori di CAPE, pertanto non sono previsti fenomeni severi“. Tuttavia, ciò significa che sull’Italia sono comunque previsti temporali, prevalentemente di natura orografica o legati al riscaldamento diurno. Chi si trova nelle zone evidenziate dalla mappa, in special modo in prossimità dei rilievi alpini, appenninici e delle zone interne, dovrà quindi mettere in conto la possibilità di improvvisi acquazzoni e attività elettrica, classici segnali di una primavera che mostra il suo volto più capriccioso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: