Meteo, tempesta Dave sul Regno Unito: neve in Scozia a Pasqua e raffiche fino a 150km/h | FOTO

Alcune zone della Scozia sono state colpite da forti venti e neve oggi, nel giorno di Pasqua, a causa della tempesta Dave. Tre allerte gialle per alcune zone del nord dell’Inghilterra, della Scozia e del Galles sarebbero dovute rimanere in vigore fino a mezzogiorno, ma sono state revocate intorno alle 7:30 con il miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, alcuni servizi di traghetto della Caledonian MacBrayne sulla costa occidentale della Scozia hanno subito interruzioni a causa del maltempo e alcuni automobilisti hanno dovuto affrontare disagi a causa di alberi caduti che bloccavano le strade.

Neve a Glasgow

La neve durante il fine settimana di Pasqua è rara, ma non inedita a Glasgow, dato che i dati storici mostrano ondate di freddo pasquale in diverse occasioni in Scozia. L’ultima volta che la neve ha interessato Glasgow durante il fine settimana di Pasqua è stato nel 2018, quando la “Pasqua Bianca” ha colpito la città e la Scozia meridionale.

Oggi, la neve ha iniziato a cadere in città dopo una forte grandinata intorno alle 10:30. Anche le zone occidentali, come Wemyss Bay, hanno segnalato nevicate, mentre le aree orientali, tra cui Midlothian, sono state raggiunte più tardi in mattinata.

Raffiche di vento fino a 150km/h

La tempesta Dave si è abbattuta sulla zona sabato 4 aprile e un’allerta arancione per il vento, che interessava alcune zone del nord dell’Inghilterra, del nord-ovest del Galles e della Scozia meridionale, è rimasta in vigore fino alle 3:00 di domenica.

La raffica di vento più forte registrata durante la notte ha raggiunto i 150km/h a Capel Curig, nel Galles del nord, mentre raffiche di 120km/h sono state registrate a Emley Moor, nel West Yorkshire, e a St Bees Head, in Cumbria, e una di 117km/h a Buchan, nell’Aberdeenshire, ha dichiarato il Met Office.

Marco Petagna, portavoce del Met Office, ha affermato: “i venti si sono attenuati un po’ più rapidamente del previsto in Scozia, nel nord dell’Inghilterra e in Galles. La tempesta Dave si sta allontanando e le allerte si stanno attenuando più rapidamente del previsto, quindi le allerte gialle non erano più giustificate”. Prima che l’allerta meteo arancione venisse revocata, il Met Office aveva previsto “forti burrasche” nelle zone centrali e settentrionali del Paese durante la notte e fino a domenica.

Disagi nei trasporti

Network Rail Scotland ha imposto limitazioni di velocità su alcune tratte, con l’ultima di queste revocata intorno alle 8:00 di domenica. Il ponte Humber, che collega l’East Yorkshire con il nord del Lincolnshire, è stato riaperto dopo essere stato chiuso in entrambe le direzioni ai veicoli di grandi dimensioni e vulnerabili nelle prime ore di domenica a causa del forte vento, ha comunicato National Highways.

Network Rail Manchester ha annunciato l’attivazione di un servizio di autobus sostitutivi tra Manchester Piccadilly e Chester a causa delle condizioni meteorologiche notturne.

Rischio blackout

L’Energy Networks Association, che rappresenta i gestori delle reti elettriche, ha dichiarato sabato: “la tempesta potrebbe colpire le infrastrutture elettriche locali, aumentando il rischio di interruzioni di corrente e di caduta di linee elettriche. I gestori di rete stanno aumentando il personale delle squadre operative e spostando le attrezzature di riserva nelle zone in cui si prevede che le condizioni meteorologiche saranno più critiche, in modo che siano pronte all’uso in caso di necessità”.