Meteo, torna il sole sull’Appennino romagnolo: leggera tracimazione alla Diga di Ridracoli dopo le recenti piogge

Dopo giorni di forti piogge causate dall’azione del ciclone Afro-Mediterraneo Ulla, anche sull’Emilia Romagna sta tornando il sole ora che il ciclone si sta allontanando dal nostro Paese, favorendo un miglioramento delle condizioni meteo. Mentre sull’Appennino torna il sole, dopo le piogge dei giorni scorsi, alla Diga di Ridracoli, in provincia di Forlì-Cesena, va in scena lo spettacolo di una leggera tracimazione. Si tratta di un evento che non è solo una gioia per gli occhi dei turisti e dei fotografi, ma anche un segnale di sicurezza vitale per tutto il territorio: è il momento in cui l’invaso, finalmente colmo, restituisce alla natura ciò che non può più contenere.

I numeri della tracimazione

I dati in tempo reale indicano che la diga ha superato la sua capacità nominale. L’invaso ha raggiunto il 100,26% del volume, con ben 33.145.040 m³ d’acqua stoccati. Il livello attuale è di 557,38 m.s.l.m., ben sopra la quota di sfioro di 557,3 metri. Solo oggi il livello è salito di altri 10 cm.

Che cos’è la Diga di Ridracoli?

Per capire perché questo evento venga celebrato come una festa, bisogna comprendere il ruolo strategico di questa imponente opera di ingegneria. La diga di Ridracoli, terminata nel 1982, è uno sbarramento ad arco-gravità alto 103,5 metri che blocca il corso del fiume Bidente. Non è solo un monumento al cemento, ma il vero cuore del sistema idrico della Romagna.

L’Acquedotto della Romagna: l’acqua raccolta nel lago artificiale viene potabilizzata e distribuita attraverso centinaia di chilometri di condotte a quasi tutta la Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini);

l’acqua raccolta nel lago artificiale viene potabilizzata e distribuita attraverso centinaia di chilometri di condotte a quasi tutta la Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini); Un’assicurazione contro la siccità: la tracimazione (o sfioro) è il segnale tecnico che i “serbatoi” regionali sono carichi al 100%. Questo significa che, anche in caso di un’estate torrida e secca, la Romagna potrà contare su una riserva idrica solida, garantendo acqua ai residenti e alla mastodontica macchina turistica della Riviera;

la tracimazione (o sfioro) è il segnale tecnico che i “serbatoi” regionali sono carichi al 100%. Questo significa che, anche in caso di un’estate torrida e secca, la Romagna potrà contare su una riserva idrica solida, garantendo acqua ai residenti e alla mastodontica macchina turistica della Riviera; Ecosistema e Turismo: inserita nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la diga è un esempio di come un’opera umana possa integrarsi nel paesaggio, diventando meta di escursioni, gite in battello elettrico e attività di educazione ambientale.

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