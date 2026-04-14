Meteo, tornado gemelli sfiorano il suolo in Francia: doppio vortice sotto una supercella, scenario eccezionale | VIDEO

Nel corso della mattinata odierna, il cielo dell’estremo nord-est dell’Oise ha offerto uno spettacolo meteorologico raro e affascinante. Tra Noyon e Roye, una cella temporalesca particolarmente vigorosa ha generato due vortici gemelli, ovvero due bozze di tornado che, fortunatamente, non hanno toccato il suolo. Il funnel cloud si forma quando la rotazione d’una corrente d’aria all’interno del temporale diviene visibile sotto forma di un piccolo vortice conico. In questo caso, i due vortici si sono sviluppati simultaneamente sotto la stessa cella, creando una scena spettacolare immortalata da numerosi residenti.

Secondo i meteorologi francesi, la formazione di tali fenomeni nella regione dell’Oise e dell’Ile-de-France non è inusuale in primavera, periodo in cui l’atmosfera può favorire forti instabilità con piogge intense e grandine. Tuttavia, la presenza di due tornado gemelli all’interno dello stesso temporale è un evento decisamente eccezionale.

Le immagini radar confermano che la cella alla base del fenomeno era molto attiva, con precipitazioni vigorose e grandinate localizzate. Quando restano come semplici vortici sospesi in aria, visibili sotto la base della nube ma senza contatto con il terreno, lo spettacolo è notevole ma non comporta danni al suolo e quindi il rischio per la popolazione è molto basso. Si tratta in pratica di funnel cloud, spesso fotografati e osservati dagli appassionati, che raccontano un’atmosfera molto instabile ma non necessariamente distruttiva.

La situazione cambia nettamente quando uno o entrambi i vortici si organizzano e toccano il suolo. In quel momento diventano veri e propri tornado, con la capacità di generare danni anche gravi lungo il loro percorso: edifici scoperchiati, alberi abbattuti, detriti sollevati e scagliati a distanza. Con due tornado attivi nello stesso settore, la fascia di territorio potenzialmente esposta può allargarsi e l’evoluzione diventa più difficile da seguire anche per chi deve gestire l’emergenza.