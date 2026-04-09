Meteo Toscana: piogge isolate domenica 12 aprile

Possibile fase di maltempo con piogge isolate domenica 12 aprile. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali con temporanei rinforzi pomeridiani.
Mari: poco mossi.
Temperature: pressoché stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani atteso cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata con addensamenti di nubi basse e locali nebbie in mattinata sul Valdarno Medio e Inferiore. Poco nuvoloso o velato nel pomeriggio.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Sabato 11 sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sui rilievi.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie.
Domenica 12 velato in mattinata, nuvoloso o molto nuvoloso dal pomeriggio, quando non si escludono isolate piogge nell’interno.
Venti: deboli da nord-est.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.