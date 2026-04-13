Meteo Toscana: maltempo nei prossimi giorni

Inizio settimana all’insegna del maltempo che proseguirà per diversi giorni. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi e locali temporali, in estensione dalla costa al resto della regione nel corso del pomeriggio.

Venti: deboli-moderati di Scirocco lungo la costa e da est-nord est altrove.

Mari: poco mossi in aumento a mossi sottocosta, mossi a largo, localmente molto mossi nel settore meridionale.

Temperature: in sensibile calo.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche. Nubi più irregolari dal pomeriggio con fenomeni più isolati, in esaurimento in serata.

Venti: deboli o moderati orientali, di Scirocco in Maremma.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione in particolare sottocosta e dal pomeriggio.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 15 parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi, più probabili sulle zone interne meridionali.

Venti: moderati da nord est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: massime in aumento.

Giovedì 16 poco nuvoloso al mattino con addensamenti sui rilievi appenninici. Moderato aumento di nubi cumuliformi nel pomeriggio sulle zone interne dove saranno possibili brevi e locali rovesci. Ampie schiarite in serata.

Venti: deboli o al più moderati da nord est nell’interno, di Maestrale sulla costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento, fino a 22-24°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.