Meteo Toscana: al via peggioramento, da oggi rovesci e temporali

Al via in questa seconda domenica di aprile una fase di maltempo che proseguirà per diversi giorni. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificante, a tratti anche consistenti. Addensamenti in Appennino dove, nel pomeriggio, non si escludono isolati e brevi rovesci. Ulteriore aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio a partire dalla costa.

Venti: deboli da nord-est sulle zone settentrionali e da est sud est altrove.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di rovesci e locali temporali, in particolare dal pomeriggio.

Venti: deboli-moderati di Scirocco lungo la costa e da est-nord est altrove.

Mari: poco mossi in aumento a mossi sottocosta, mossi a largo, localmente molto mossi nel settore meridionale.

Temperature: minime in sensibile aumento, massime in sensibile calo.

Martedì 14 irregolarmente nuvoloso con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Venti: deboli o moderati da nord-est, temporaneamente in mattinata da est sud est sulle zone meridionali.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione in particolare sottocosta.

Temperature: in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 15 parzialmente nuvoloso con residue precipitazioni sulle zone appenniniche in mattinata. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio con possibilità di isolati rovesci.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.