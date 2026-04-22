Meteo Toscana: ampie schiarite dal pomeriggio, poi temperature in aumento

Tregua dal maltempo per alcuni giorni, con una parentesi di rialzo delle temperature. Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi molto nuvoloso fino alle prime ore del mattino con deboli piogge sulle zone centro-meridionali della regione; tendenza ad attenuazione della nuvolosità a partire da nord già nel corso della mattinata, con ampie schiarite dal pomeriggio.
Venti: deboli-moderati da nord est con locali raffiche fino a forti.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: in ulteriore lieve calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli o al più moderati settentrionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in calo le minime, in lieve aumento le massime sulle zone più interne.
Venerdì 24 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli di brezza.
Mari: poco mossi
Temperature: in ulteriore lieve aumento con punte di circa 25°C nelle pianure interne.
Sabato 25 sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli occidentali, al più moderati dal pomeriggio a nord di Capraia.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo le massime sulle zone centro settentrionali.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.